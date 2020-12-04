"Мы в курсе ситуации с Месси. Если и есть человек, который может принять решение о своем будущем, то это сам Лео.

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Меня не интересуют комментарии извне, но комментарии, которые поступают из клуба, не помогают нам обрести душевный покой, которое нам нужно. Мы не можем контролировать комментарии извне, но комментарии изнутри – это другое", – поделился Куман в комментарии Marca.

Напомним, исполняющий обязанности президента Барселоны Карлес Тускетс отметил, что согласился бы на продажу Лионеля Месси летом 2020 года. Причиной такого заявления является катастрофическая финансовая ситуация каталонского клуба.

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