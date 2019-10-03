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Месси мог оказаться в Ювентусе

13:04 49 Читати українською
Месси мог оказаться в Ювентусе
Лионель Месси / Фото из открытых источников

Бывший наставник туринского Ювентуса Фабио Капелло вспомнил, как в свое время хотел арендовать Лионеля Месси.

"Я впервые увидел Месси на Кубке Гампера – ему было 16 лет. Когда он вышел на поле, фанаты чуть не сошли с ума.

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Я подошел к Райкарду (главному тренеру Барселоны в то время – прим.) и спросил, не могут ли они отдать Месси нам в аренду. У них тогда были проблемы с количеством игроков без паспорта Евросоюза, которых они могли бы включить в состав. Однако Райкард сказал, что они все равно найдут способ, чтобы выпускать Месси на поле", – рассказал Капелло в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, 73-летний Капелло возглавлял Ювентус с 2004 по 2006 годы. Месси выступает за основную команду Барселоны с 2004 года и по сей день.

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