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Мессі міг опинитись в Ювентусі

13:00 835 Читать на русском
Мессі міг опинитись в Ювентусі
Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Колишній наставник туринського Ювентуса Фабіо Капелло пригадав, як свого часу хотів орендувати Ліонеля Мессі.

"Я вперше побачив Мессі на Кубку Гампера – йому було 16 років. Коли він вийшов на поле, фанати мало не зійшли з розуму.

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Я підійшов до Райкарда (головного тренера Барселони на той час – прим.) і запитав, чи не можуть вони віддати Мессі нам в оренду. У них тоді були проблеми з кількістю гравців без паспорта Євросоюзу, яких вони могли б включити у склад. Однак Райкард сказав, що вони все одно знайдуть спосіб аби випускати Мессі на поле", – розповів Капелло в інтерв'ю Sky Sport Italia.

Нагадаємо, 73-річний Капелло очолював Ювентус з 2004 по 2006 роки. Мессі виступає за основну команду Барселони з 2004 року і до сьогодні.

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Італія Ювентус Ювентус Фабіо Капелло Фабіо Капелло Франк Райкард Франк Райкард Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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