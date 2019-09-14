Капелло назвал три клуба, которые могут побороться за чемпионство в Италии

Легендарный итальянец поделился мнением относительно борьбы за победу в Серии А 2019/20.

"Я вижу, что будет трехсторонняя борьба за скудетто между Ювентусом, Наполи и Интером.

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В любом случае это будет захватывающий и сбалансированный чемпионат, поскольку приехали игроки, которые подняли его планку. Стоит признать, что в последнее время она несколько упала", – приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, на протяжении последних восьми сезонов чемпионом Италии неизменно становился Ювентус. Туринцы удачно начали и текущую кампанию – две победы в двух матчах. Интер поддерживает темп "зебр", а вот Наполи уже потерял очки, уступив именно действующему чемпиону.

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