В очередном туре квалификации к чемпионату мира 2022 года в Южной Америке состоялось три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Южная Америка, ЧМ-2022, квалификация, 5-й тур

Аргентина – Уругвай – 3:0

Голы: Месси, 38, Де Пауль, 44, Мартинес, 62

Чили – Парагвай – 2:0

Голы: Бреретон, 69, Исла, 72

Удаление: Арангис, 74 (Чили, вторая желтая карточка), Альдерете, 89 (Парагвай, вторая желтая карточка)

Колумбия – Бразилия – 0:0

Рамирес забил Бразилии в матче отбора к ЧМ-2022 – гол форварда Динамо не помог Венесуэле выстоять против "селесао"

В матче пятого тура отбора к ЧМ-2022 Аргентина уверенно одолела Уругвай. Весь первый тайм гости бомбардировали ворота соперника, однако фортуна была на стороне "бело-голубых". Еще до перерыва свое слово сказал Лионель Месси, открыв счет в матче. Для форварда ПСЖ этот гол стал юбилейным – 80-м в футболке национальной сборной. Уже через шесть минут аргентинцы удвоили усилиями Родриго Де Пауля. Точку в матче поставил Лаутаро Мартинес в середине второго тайма.

Бразилия в матче с Колумбией владела значительным преимуществом, однако не смогла переиграть соперника, расписав безголевую ничью. В еще одном матче Чили забила два сухих гола в ворота Парагвая.

Как следствие, в турнирной таблице после 10 матчей уверенно лидирует сборная Бразилии, набрав 28 очков, далее следует Аргентина с 22 баллами (у обеих сборных есть по одному матчу в запасе). Третью и четвертую строчки делят Эквадор и Уругвай (по 16 пунктов), Колумбия – пятая (15 очков).

Аргентина со скандалом и ужасным промахом потеряла очки, ничья Уругвая и Колумбии, очередное фиаско Чили: отбор ЧМ-2022