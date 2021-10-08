Отбор на ЧМ-2022, Южная Америка, 10 тур

Парагвай – Аргентина – 0:0

Уругвай – Колумбия – 0:0

Эквадор – Боливия – 3:0

Голы: Эстрада, 14, Э. Валенсия, 17, 19

Перу – Чили – 2:0

Голы: Куэва, 36, Пенья, 64

Аргентина на выезде не смогла справиться с Парагваем, хотя матч был очень насыщенным. Соперники создали кучу моментов, а Ди Мария умудрился не забить с нескольких метров, когда ворота защищал только полевой игрок. Нашлось место и судейским скандалам, поскольку в обоих штрафных площадках были "подозрительные" касания мяча к рукам. Бразилец Андерсон Даронко не решился назначать пенальти в чью-то пользу.

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Нулями завершился и центральный матч дня между Уругваем и Колумбией. Подопечные Табареса сохранили место в четверке, а "кофейные" идут на пятой строчке, которая дарит место в плей-офф.

Эквадор ворвался в тройку, разбив в родных стенах Боливию. "Банановым" хватило 20 минут, чтобы отгрузить три гола экс-форварду Шахтера Марсело Морено и компании. А вот Чили откровенно проваливается – жалкие 7 очков и лишь восьмое место. На этот раз команда Ласарте уступила Перу, который занимает седьмую строчку и оторвался уже на 4 пункта.

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Обзор матча Парагвай – Аргентина: