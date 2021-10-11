У черговому турі кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року у Південній Америці відбулось три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Південна Америка, ЧС-2022, кваліфікація, 5-й тур

Аргентина – Уругвай – 3:0

Голи: Мессі, 38, Де Пауль, 44, Мартінес, 62

Чилі – Парагвай – 2:0

Голи: Бреретон, 69, Ісла, 72

Вилучення: Арангіс, 74 (Чилі, друга жовта картка), Альдерете, 89 (Парагвай, друга жовта картка)

Колумбія – Бразилія – 0:0

Рамірес забив Бразилії у матчі відбору до ЧС-2022 – гол форварда Динамо не допоміг Венесуелі вистояти проти "селесао"

У матчі п'ятого туру відбору до ЧС-2022 Аргентина впевнено здолала Уругвай. Весь перший тайм гості бомбардували ворота суперника, однак фортуна була на боці "біло-голубих". Ще до перерви своє слово сказав Ліонель Мессі, відкривши рахунок у матчі. Для форварда ПСЖ цей гол став ювілейним – 80-м у футболці національної збірної. Вже за шість хвилин аргентинці подвоїли зусиллями Родріго Де Пауля. Крапку у матчі поставив Лаутаро Мартінес в середині другого тайму.

Бразилія у матчі з Колумбією володіла значною перевагою, однак не змогла переграти суперника, розписавши безгольову нічию. У ще одному матчі Чилі забила два сухих голи у ворота Парагваю.

Як наслідок, у турнірній таблиці після 10 матчів впевнено лідирує збірна Бразилії, набравши 28 очок, далі йде Аргентина з 22 балами (у обох збірних є по одному матчу в запасі). Третью і четверту сходинки ділять Еквадор та Уругвай (по 16 пунктів), Колумбія – п'ята (15 очок).

Аргентина зі скандалом і жахливим промахом втратила очки, нічия Уругваю та Колумбії, чергове фіаско Чилі: відбір ЧС-2022