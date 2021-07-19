Главный тренер Барселоны Рональд Куман не утратил возможности рассыпаться в комплиментах своей главной звезде Лионелю Месси.

"Месси очень важен для нас. Он капитан команды и является примером для других игроков.

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Лео действительно хотел выиграть Кубок Америки. И поскольку он лучший игрок мира, то привык побеждать. Для меня он главный фаворит на "Золотой мяч", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, Лионель Месси помог сборной Аргентины победить на Копа Америка-2021, где "селесао" в финале сумели минимально обыграть Бразилию. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента, ведь официально его контракт с Барсой завершился 30 июня.

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