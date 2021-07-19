"Мессі дуже важливий для нас. Він капітан команди і є прикладом для інших гравців.

Мессі підписав 5-річний контракт з Барселоною на значно "скромніших" умовах, – ЗМІ

Лео дійсно хотів виграти Кубок Америки. І оскільки він найкращий гравець світу, то звик перемагати. Для мене він головний фаворит на "Золотий м'яч", – цитує Кумана Marca.

Нагадаємо, Ліонель Мессі допоміг збірній Аргентини тріумфувати на Копа Амеріка-2021, де "селесао" у фіналі зуміли мінімально обіграти Бразилію. Наразі форвард перебуває у статусі вільного агента, адже офіційно його контракт з Барсою завершився 30 червня.

Аргентина перемогла Бразилію і виграла Копа Амеріка – Мессі здобув трофей зі збірною, Скалоні перервав тривале прокляття