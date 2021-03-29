Барселона не может себе позволить осуществлять дорогие трансферы. Ювентус готов помочь выйти из ситуации.

Год назад эти клубы осуществиили обмен с участием Миралема Пьянича и Артура Мело. Будущим летом ситуация может повториться, но на этот раз фигурантами станут форварды, утверждает Tuttosport.

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По информации издания, Ювентус готов отправить в столицу Каталонии нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалу, а в обратном направлении ждет форварда действующих чемпионов мира Усмана Дембеле.

Стоит заметить, что Дибала (3 гола в 15 матчах за клуб в этом сезоне) пока не продлил контракт с Ювентусом, который рассчитан до лета 2022 года. Аналогичный срок договора с Барселоной имеет Дембеле (7 голов за 27 матчей).

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