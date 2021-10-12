"Бензема может выиграть "Золотой мяч". Кто здесь вспомнит о титулах. Это один из критериев, но нужно не забывать и об индивидуальных выступлениях, о классе футболиста, харизме, фэйр-плей. И в плане харизмы и фэйр-плей Бензема мало равных.

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В этом году, на мой взгляд, он играет наиболее изящно и технически. Взять, например, его голы в ворота Бельгии и Испании в Лиге наций. Он в списке лучших и по статистике, и ниже только в том плане, что не выиграл Евро или Лигу чемпионов в этом году. Бензема вышел на пик своей карьеры после ухода Криштиану Роналду из Реала. Были футболисты, которые брали "Золотой мяч" благодаря своей статистике. Криштиану Роналду – один из них. Он был великолепен.

У Месси побольше таланта, больше мастерства, больше изящества. Но оба этих монстра уже состарились, у них были непростые периоды, поэтому, на мой взгляд, они не участвуют в гонке за "Золотой мяч". Отдайте его Бензема, он заслужил", – приводит слова Ротена RMC Sport.

Добавим, что Карим только в текущем сезоне в 10 матчах во всех турнирах в составе Реала забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

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