"Бензема може виграти "Золотий м'яч". Хтось тут згадає про титули. Це один із критеріїв, але потрібно не забувати і про індивідуальні виступи, про клас футболіста, харизму, фейр-плей. І в плані харизми та фейр-плей Бензема мало рівних.

Мессі назвав чотирьох фаворитів на "Золотий м'яч-2021"

В цьому році, на мій погляд, він грає найбільш витончено і технічно. Взяти, наприклад, його голи в ворота Бельгії та Іспанії в Лізі націй. Він у списку найкращих і за статистикою і нижче тільки в тому плані, що не виграв Євро або Лігу чемпіонів в цьому році. Бензема вийшов на пік своєї кар'єри після відходу Кріштіану Роналду з Реала. Були футболісти, які брали "Золотий м'яч" завдяки своїй статистиці. Кріштіану Роналду – один з них. Він був чудовий.

У Мессі побільше таланту, більше майстерності, більше витонченості. Але обидва цих монстри вже постаріли, у них були непрості періоди, тому, на мій погляд, вони не беруть участь в гонці за "Золотий м'яч". Віддайте його Бензема, він заслужив", – наводить слова Ротена RMC Sport.

Додамо, що Карім лише у поточному сезоні у 10 матчах в усіх турнірах у складі Реала забив 10 голів та віддав 7 результативних передач.

"Золотий м'яч-2021": France Football назвав номінантів – Мессі, Роналду, Лєвандовскі та інші боротимуться за титул