"Я снял документальный фильм, где передаю свой опыт игрока. Люди представляют его очень красивым, но на самом деле там есть страдания и усилия. Я хотел объяснить то, что я испытал. Причина моего решения – положительный посыл. Это не документальный фильм только для футбольных фанатов Он идет дальше, рассказывает о личных ситуациях и учит, что Месси не является примером.

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Месси, Роналду, Рафа Надаль – это необычные случаи, они не могут служить примером для молодежи. Они экстраординарны. Но общий успех не в этом, он случится только с ними. Успех применим к многим сценариям. Для меня Серхио Каналес – успешный спортсмен, потому что он трижды рвал "кресты" и попал в сборную. Хоселу в 33 года завоевал шанс играть за Реал. Вот эти ситуации успешны", – сказал Кркич в интервью AS.

Напомним, Боян завершил карьеру игрока всего в 32 года, хотя считался наследником Месси. Нападающий признался о психологических проблемах, преследовавших его с юности.

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