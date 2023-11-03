Колишній нападник Барселони та збірної Іспанії Боян Кркіч переконаний, що слава і гроші не можуть бути єдиним мірилом успіху.

"Я зняв документальний фільм, де передаю свій досвід гравця. Люди уявляють його дуже красивим, але насправді там є страждання та зусилля. Я хотів пояснити те, що я відчув. Причина мого рішення – позитивний посил. Це не документальний фільм лише для футбольних фанатів. Він йде далі, розповідає про особисті ситуації та вчить, що Мессі не є прикладом.

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Мессі, Роналду, Рафа Надаль – це незвичайні випадки, вони не можуть бути прикладом для молоді. Вони екстраординарні. Але загальний успіх не в цьому, він станеться лише з ними. Успіх можна застосувати до багатьох сценаріїв. Для мене Серхіо Каналес – успішний спортсмен, бо він тричі рвав "хрести" та потрапив до збірної. Хоселу у 33 роки виборов шанс грати за Реал. Ось ці ситуації успішні", – сказав Кркіч в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, Боян завершив кар'єру гравця всього у 32 роки, хоча вважався спадкоємцем Мессі. Нападник зізнався про психологічні проблеми, які переслідували його з юності.

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