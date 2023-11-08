Крупнейшие звезды футбола последнего десятилетия могут возобновить свое противостояние, но уже в киберспорте.

Агуэро является владельцем киберспортивной команды KRU, а теперь его партнером в этом станет Лионель Месси, о чем сообщил сам Серхио в твиттере организации.

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Команда KRU была основана в 2020 году самим Куном и участвует в дисциплинах по Rocket League, FIFA, League of Legends, и Valorant (компьютерные игры – прим.). "Я счастлив делить клуб с Лео, конечно, теперь на новом этапе и с другими вызовами. Для меня большая честь, что он является частью KRU. Он лучший футболист в истории, а также замечательный друг", – отметил Агуэро в видеоролике.

В комментариях откликнулся бывший вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа, который тоже является владельцем киберспортивной команды, – Rebels Gaming. "Я звоню Криштиану", – коротко ответил испанец на заявление Агуэро.

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