Найбільші зірки футболу останнього десятиліття можуть відновити своє протистояння, але вже у кіберспорті.

Агуеро є власником кіберспортивної команди KRU, а тепер його партнером у цьому стане Ліонель Мессі, про що повідомив сам Серхіо у твіттері організації.

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Команда KRU була заснована у 2020 році самим Куном та бере участь у дисциплінах з Rocket League, FIFA, League of Legends, та Valorant (комп'ютерні ігри – прим.). "Я щасливий ділити клуб з Лео, звичайно, тепер на новому етапі та з іншими викликами. Для мене велика честь, що він є частиною KRU. Він найкращий футболіст в історії, а також чудовий друг", – зазначив Агуеро у відеоролику.

У коментарях відгукнувся колишній воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа, який теж є власником кіберспортивної команди, – Rebels Gaming. "Я дзвоню Кріштіану", – коротко відповів іспанець на заяву Агуеро.

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