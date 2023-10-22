Звездный француз помог "матрасникам" разбить команду Рафы Бенитеса в 10 туре Ла Лиги со счетом 3:0. Благодаря хет-трику Гризманн повторил уникальный бомбардирский рекорд легенды Реала Уго Санчеса. Оба 23 раза были единственными авторами голов в матчах Примеры.

Атлетико благодаря хет-трику Гризманна разгромил Сельту, Реал Сосьедад победил Мальорку

Отметим, что "маленький принц" еще больше оторвался от занимающего второе место в рейтинге Лео Месси (19 раз). Ниже расположились легендарные Кини, Вилья и Тамудо.

Кроме этого, он возглавил исторический рейтинг игроков Атлетико, которые своими голами принесли мадридцам больше всего очков. Гризманн (80 пунктов) обошел на один балл Фернандо Торреса.

Интересно, что перед матчем с Сельтой в активе Антуана был всего один результативный удар в Ла Лиге. Всего в текущем сезоне он провел 10 матчей, забив 5 мячей.

Реал сохранил лидерство в Примере, расписав ничью с Севильей – Жирона получила шанс догнать Мадрид.