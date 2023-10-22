Зірковий француз допоміг "матрацникам" розбити команду Рафи Бенітеса у 10 туру Ла Ліги з рахунком 3:0. Завдяки хет-трику Грізманн повторив унікальний бомбардирський рекорд легенди Реала Уго Санчеса. Обоє 23 рази були єдиними авторами голів у матчах Прімери.

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Зазначимо, що "маленький принц" ще більше відірвався від Лео Мессі, який посідає друге місце у рейтингу (19 разів). Нижче розташувались легендарні Кіні, Вілья і Тамудо.

Крім цього, він очолив історичний рейтинг гравців Атлетіко, які своїми голами принесли мадридцям найбільше очок. Грізманн (80 пунктів) обійшов на один бал Фернандо Торреса.

Цікаво, що перед матчем з Сельтою в активі Антуана був лише один результативний удар у Ла Лізі. Загалом у поточному сезоні він провів 10 матчів, забивши 5 м'ячів.

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