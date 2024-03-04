Флоридский клуб официально объявил о переходе защитника ДеАндре Едлина в Цинциннати за 172 799 долларов компенсации.

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Правый защитник долго выступал в Европе (Тоттенхэм, Ньюкасл, Сандерленд, Галатасарай), но 2 года назад вернулся на родину. Едлин отыграл в футболке Интера Майами 82 матча, отметился 9 ассистами и дослужился до звания капитана.

"Цапли" не побоялись отпускать важного игрока к прямому конкуренту по Восточной конференции МЛС. Интеру необходимо сокращать зарплатный фонд, непомерно раздувшийся после подписания Месси и других звезд. Продажа Едлина предоставила более миллиона долларов для маневра – 170 тысяч компенсации+870 тысяч, которые зарабатывал бывший капитан.

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