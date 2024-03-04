В матче против Орландо Сити команда аргентинца одержала разгромную победу со счетом 5:0. Лионель Месси оформил в игре дубль.

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Во время исполнения штрафного удара, нападающий пробил не очень удачно. Мяч отправился на трибуны, где попал в маленькую девочку, которая с родителями пришла посмотреть игру. Она заплакала, а родители попытались ее успокоить, немного удивив реакцией: "С тобой все в порядке, любовь моя? В тебя попал Месси, все хорошо".

Напомним, Лионель Месси в трех тура МЛС отметился тремя забитыми голами за Интер Майами. Команда аргентинца сейчас находится на первом месте с семью очками.

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