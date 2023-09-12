Фанаты сборной Боливии попытались помочь своей команде, которая 12 сентября сыграет против действующих чемпионов мира.

Сборная Аргентины перед выездным матчем против Боливии в отборе на чемпионат мира-2026 пережила не слишком приятные для себя минуты.

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В три часа ночи местные фанаты начали запускать фейерверки вблизи отеля, в котором остановились чемпионы мира. Цель такого поступка ясна – выбить из равновесия и не дать выспаться Лионелю Месси и компании, которые вечером попытаются одержать вторую победу в квалификации на Мундиаль-2026.

Матч Боливия – Аргентина состоится сегодня, 12 сентября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.