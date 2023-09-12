Збірна Аргентини перед виїзним матчем проти Болівії у відборі на чемпіонат світу-2026 пережила не надто приємні для себе хвилини.

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О третій годині ночі місцеві фанати почали запускати фейєрверки поблизу готелю, в якому зупинилися чемпіони світу. Мета такого вчинку зрозуміла – вибити з рівноваги і не дати виспатися Ліонелю Мессі та компанії, які ввечері спробують здобути другу перемогу в кваліфікації на Мундіаль-2026.

Матч Болівія – Аргентина відбудеться сьогодні, 12 вересня. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.