Месси и Бускетс были представлены в статусе игроков Интер Майами – яркое шоу
17 июля 09:00 - Читати українською
Сергей Кривцов наконец-то получил в партнеры легендарный дуэт из Барселоны.
Интер Майами наконец провел презентацию Лео Месси в статусе своего игрока. Клуб устроил эффектную презентацию с фейерверками.
Бускетс официально перебрался к Месси и Кривцову в Интер Майами
Футболку с 10-м номером аргентинцу вручил Дэвид Бекхэм, который является владельцем клуба из Майами. Сразу после Месси состоялась презентация и Серхио Бускетса.
Напомним, что и Месси, и Бускетс стали одноклубниками Сергея Кривцова. Дела у Интер Майами пока плохие – последнее место в Восточной конференции (18 очков после 22 сыгранных матчей).
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