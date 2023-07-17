Сергей Кривцов наконец-то получил в партнеры легендарный дуэт из Барселоны.

Интер Майами наконец провел презентацию Лео Месси в статусе своего игрока. Клуб устроил эффектную презентацию с фейерверками.

Бускетс официально перебрался к Месси и Кривцову в Интер Майами

Футболку с 10-м номером аргентинцу вручил Дэвид Бекхэм, который является владельцем клуба из Майами. Сразу после Месси состоялась презентация и Серхио Бускетса.

Напомним, что и Месси, и Бускетс стали одноклубниками Сергея Кривцова. Дела у Интер Майами пока плохие – последнее место в Восточной конференции (18 очков после 22 сыгранных матчей).

Месси – не единственный чемпион мира: легенда Шахтера, рискующий тюрьмой, и еще 9 суперзвезд МЛС

Bienvenido a nuestra familia pic.twitter.com/k7VOSGo1lv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023