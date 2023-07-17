Сергій Кривцов нарешті отримав у партнери легендарний дует з Барселони.

Інтер Маямі нарешті провів презентацію Лео Мессі в статусі свого гравця. Клуб влаштував ефектну презентацію із феєрверками.

Бускетс офіційно перебрався до Мессі і Кривцова в Інтер Маямі

Футболку з 10-м номером аргентинцю вручив Девід Бекхем, який є власником клубу з Маямі. Одразу після Мессі відбулась презентація і Серхіо Бускетса.

Нагадаємо, що і Мессі, і Бускетс стали одноклубниками Сергія Кривцова. Справи в Інтер Маямі наразі кепські – останнє місце у Східній конференції (18 очок після 22 зіграних матчів).

Мессі – не єдиний чемпіон світу: легенда Шахтаря, що ризикує в'язницею, та ще 9 суперзірок МЛС

Bienvenido a nuestra familia pic.twitter.com/k7VOSGo1lv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2023