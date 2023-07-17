Мессі та Бускетс були представлені в статусі гравців Інтер Маямі – яскраве шоу
17 липня 09:00 - Читать на русском
Сергій Кривцов нарешті отримав у партнери легендарний дует з Барселони.
Інтер Маямі нарешті провів презентацію Лео Мессі в статусі свого гравця. Клуб влаштував ефектну презентацію із феєрверками.
Бускетс офіційно перебрався до Мессі і Кривцова в Інтер Маямі
Футболку з 10-м номером аргентинцю вручив Девід Бекхем, який є власником клубу з Маямі. Одразу після Мессі відбулась презентація і Серхіо Бускетса.
Нагадаємо, що і Мессі, і Бускетс стали одноклубниками Сергія Кривцова. Справи в Інтер Маямі наразі кепські – останнє місце у Східній конференції (18 очок після 22 зіграних матчів).
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