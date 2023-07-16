Бускетс официально перебрался к Месси и Кривцову в Интер Майами
16 июля 23:10 - Читати українською
Интер Майами завершил трансфер еще одного легендарного игрока Барселоны.
Серхио Бускетс официально стал игроком флоридского клуба. Контракт рассчитан до конца 2025 года, сообщает пресс-служба Интер Майами.
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Ранее 35-летний Бускетс решил не продлевать контракт с родной Барселоной. Полузащитник отыграл за каталонцев 722 матча, оформив 18 голов и 45 ассистов.
Напомним, Интер Майами объявил о подписании Лионеля Месси. Цвета клуба Дэвида Бекхэма также защищает украинский центрбек Сергей Кривцов.
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