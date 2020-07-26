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Лидс готов пролонгировать соглашение с Бьелсой

12:14 - Читати українською
Лидс готов пролонгировать соглашение с Бьелсой
Марсело Бьелса / Reuters

Английский Лидс не собирается прекращать сотрудничество с аргентинским специалистом Марсело Бьелса.

"На следующей неделе владелец контрольного пакета Лидса Андреа Радридзани встретится с 65-летним аргентинцем, чтобы продлить с ним контракт", – отметил журналист Николо Скира в своем твиттере.

Лидс вернулся в АПЛ после 16 лет ожиданий – команде Бьелсы даже не пришлось выходить на поле

Напомним, Лидс под руководством Бьелсы за два матча до финиша Чемпионшипа завоевал право выступить в Премьер-лиге Англии в следующем сезоне.

Добавим, что знаменитый клуб в последний раз выступал в АПЛ еще в сезоне 2003/04, то есть 16 лет назад.

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Теги
Англия Лидс Лидс Марсело Марсело Бьелса
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