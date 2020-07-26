Мессі хоче бачити біля керма Барселони свого співвітчизника

Форвард Барселони Ліонель Мессі озвучив своє побажання щодо наступника Кіке Сетьєна в каталонському клубі.

Ліонель Мессі переконаний, що саме Б'єлса здатен вирішити проблеми Барселони, стверджує ESPN з посиланням на The Sun.

Лідс готовий пролонгувати угоду з Б'єлсою

Зазначається, що в нападника не склались відносини з Кіке Сетьєном, а тому доля фахівця в каталонському клубі вже вирішена. При цьому, головним кандидатом на посаду залишається легендарний Хаві.

Нагадаємо, Б'єлса допоміг Лідсу вперше за 16 років піднятись до АПЛ, вигравши Чемпіоншип за 2 тури до завершення.

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