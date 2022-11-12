Форвард МЮ и сборной Португалии Криштиану Роналду в одном из интервью обещал повесить бутсы на гвоздь.

Фрагмент разговора опубликован в недавно представленной книге французского журналиста Тьерри Маршана, сообщает L'Equipe .

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"Когда преуспеваешь, оставаться в своем "пузырьке" легко, не выходя из зоны комфорта. Я решился переехать в Турин, сменить клуб, чемпионат, футбольную культуру.

Я подвергал себя опасности. Пошел на этот риск, который, я уверен, стоил мне "Золотого мяча". Если Месси выиграет награду этого года, уйду из футбола", – заявил Роналду в 2019-м. Тогда самая престижная награда как раз досталась аргентинцу.

Всего у Лионеля 7 "Золотых мячей", а у Криштиану – 5. Последний трофей португальский нападающий завоевал еще в 2017 году.