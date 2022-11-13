"Без сумніву, він найкращий тренер, який у мене був. Гвардіола має щось особливе, особливо коли справа доходить до перегляду ігор і спілкування. Гвардіола завдав футболу багато шкоди, адже те, що ми робили, було настільки простим, що всі хотіли це копіювати.

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Я багато де бачив ідеї Гвардіоли. Після цього розумієш, що конкретно ми робимо. Гвардіола володіє чимось особливим у плані перегляду матчів, підготовки до них та вміння доносити свої думки", – наводить слова Мессі Mundo Deportivo. Додамо, що це уривок з інтерв'ю Universo Valdano, а повна версія буде опублікована 14 листопада.

Нагадаємо, Мессі виступав під керівництвом Пепа з 2008 по 2012 роки в Барселоні. За той період каталонці двічі вигравали трофей Ліги чемпіонів.

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