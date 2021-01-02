Барселона может назначить Тухеля вместо Кумана – судьба нидерландца зависит от президентских выборов
Бывший наставник ПСЖ Тухель может достаточно быстро найти работу в европейском топ-клубе.
Тухель попал в список кандидатов на тренерское кресло Барселоны по версии одного из кандидатов в президенты клуба, информирует журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.
ПСЖ официально объявил об отставке Тухеля
Ранее сообщалось, что немецкий специалист может продолжить тренерскую карьеру в АПЛ, а вероятными новыми клубами являются Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенал.
Напомним, ПСЖ уволил Тухеля в конце 2020 года. Вероятными причинами прекращения сотрудничества Тухеля с ПСЖ медиа называют непростые отношения немца с руководством парижан и ухудшенные отношения в раздевалке после матча ЛЧ с Башакшехиром. Главным претендентом на место Томаса называют Почеттино.
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