Месси довел игрока ПСЖ до отчаяния – полузащитник пытался покинуть клуб
Полузащитник ПСЖ Витинья раздумывал покинуть Францию из-за споров с Лионелем Месси.
Первый сезон португальца во французском клубе был достаточно сложным. Адаптация к Лиге 1 проходила медленно, а в команде Витиньи еще предстояло найти свое место.
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Полузащитнику довольно легко было наладить отношения с партнерами, кроме Месси и Неймара. Аргентинец своими замечаниями и резкой критикой во время тренировок подорвал уверенность Витиньи, что повлияло на его форму. Согласно информации L'equipe, португалец даже хотел покинуть ПСЖ и попросил Луиша Кампуша о трансфере. Данило уговорил полузащитника подумать и остаться во Франции.
В своем твиттере Витинья опроверг информацию французского издания, написав, что такого не было.
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