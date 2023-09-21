Перший сезон португальця у французькому клубі був досить складним. Адаптація до Ліги 1 проходила повільно, а в команді Вітіньї ще треба було знайти своє місце.

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Півзахиснику доволі легко було налагодити стосунки з партнерами, окрім Мессі та Неймара. Аргентинець своїми зауваженнями та різкою критикою під час тренувань підірвав впевненість Вітіньї, що вплинуло на його форму. Згідно з інформацією L'equipe, португалець навіть хотів покинути ПСЖ і попросив Луїша Кампуша про трансфер. Даніло вмовив півзахисника подумати і залишитися у Франції.

У своєму твіттері Вітінья спростував інформацію французького видання, написавши, що такого не було.

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