Мессі має перейти в Реал, якщо хоче вважатись найкращим гравцем світу, – екс-голкіпер збірної Аргентини

Колишній голкіпер збірної Аргентини Уго Гатті вважає, що трансфер Ліонеля Мессі зможе звести зіркового форварда до когорти найкращих гравців в історії.

"Може скластися враження, що я налаштований проти Ліонеля, але, поки Мессі не грає в великих матчах, він буде залишатися гравцем домашніх матчів. У нього повинні бути яйця, щоб перейти в Реал і показати себе там так, як це зробив Роналду. В іншому випадку він залишиться черговим гравцем.

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Кріштіану пішов в найкращий клуб в світі. Мессі грає вдома, де все зроблено для його комфорту. Нехай покаже, на що він здатний в Лізі чемпіонів та на чемпіонаті світу, а інакше він назавжди залишиться одним з багатьох. Коли він зробить це, тоді буде змагатися з Йоханом Кройфом, Дієго Марадоною і Пеле. Мессі грає лише тоді, коли йому дозволяють грати. Дуже легко грати вдома, де все на твою користь", – сказав Гатті в ефірі передачі El Chiringuito.

Цікаво, що сам Уго Гатті за свою кар'єру встиг пограти за непримиренних суперників – Рівер Плейт і Бока Хуніорс. До слова, Мессі в сезоні 2019/20 провів 8 матчів у складі Барселони, відзначившись 5 голами та 5 асистами.

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