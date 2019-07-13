"Месси должен перейти в Интер, если хочет играть с Лаутаро", – агент Мартинеса

Альберто Якэ, агент форварда Интера Лаутаро Мартинеса, подробно рассказал о возможности перехода своего клиента в Барселону.

"Похвала от лучшего в мире (Месси – прим.) – это прекрасно и очень приятно. Лаутаро был очень счастлив. Эти слова наполнили его желанием работать еще усерднее, становиться лучшим и стремиться к достижению целей, которые он когда-то поставил перед собой.

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Лаутаро думает об Интере. Он счастлив в Интере и мечтает о великих свершениях. Конте позвонил ему, чтобы рассказать, что он на него рассчитывает, выразить радость от того, что Лаутаро играет в его команде.

Это правда, что со стороны Барселоны есть интерес к Мартинесу. Но ни один из испанских клубов не связался с нами официально. Это слухи. Я повторяю: Лаутаро останется в Милане. Давайте закроем эту тему шуткой: если Месси хочет играть с Мартинесом, пусть переходит в Интер. Давайте на это надеяться. Для "нерадзурри" было бы замечательно, если бы это произошло", – цитирует Якэ FcInterNews.

Стоит отметить, что Лаутаро выступает вместе с лидером Барсы Лионелем Месси в сборной Аргентины.

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