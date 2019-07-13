"Мессі повинен перейти в Інтер, якщо хоче грати з Лаутаро", – агент Мартінеса

Альберто Яке, агент форварда Інтера Лаутаро Мартінеса, детально розповів про можливість переходу свого клієнта в Барселону.

"Похвала від найкращого в світі (Мессі – прим.) – це прекрасно і дуже приємно. Лаутаро був надзвичайно щасливий. Ці слова наповнили його бажанням працювати ще старанніше, ставати кращим і прагнути досягнення цілей, які він колись поставив перед собою.

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Лаутаро думає тільки про Інтер. Він щасливий в Інтері та мріє про великі звершення. Конте подзвонив йому, щоб розповісти, що він на нього розраховує, висловити радість від того, що Лаутаро грає в його команді.

Це правда, що з боку Барселони є інтерес щодо Мартінеса. Але жоден з іспанських клубів не зв'язався з нами офіційно. Це чутки. Я ж повторюю: Лаутаро залишиться в Мілані. Давайте закриємо цю тему жартом: якщо Мессі хоче грати з Мартінесом, нехай переходить в Інтер. Давайте на це сподіватися. Для "нерадзуррі" було б чудово, якби це сталося", – цитує Яке FcInterNews.

Варто відзначити, що Лаутаро виступає разом із лідером Барси Ліонелем Мессі у збірній Аргентини.

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