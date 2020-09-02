"Не думаю, что Месси перешёл бы в Реал. Нужно иметь яйца, чтобы остаться играть в другом испанском клубе в такой ситуации

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Вряд ли кто-то в футбольном мире может представить Барселону без Месси", – цитирует слова Крооса Goal.com. Хавбек Реала также добавил, что Месси, по его мнению, выберет команду Гвардиолы для продолжения своей карьеры.

Напомним, после проигрыша от Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов закружилась сага вокруг ухода Месси из Барселоны. Сейчас наиболее вероятным претендентом на Лионеля является Манчестер Сити.

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