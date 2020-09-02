Как известно, на днях 32-летний Ракитич официально вернулся в Севилью, из которой в 2014-м и перебрался в ряды Барселоны. В составе "сине-гранатовых" хорват провел 310 матчей и выиграл 13 титулов.

"Трудно выбрать самый эмоциональный момент за эти 6 лет. Мы выиграли Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок... Горжусь этими достижениями. Было как хорошее, так и плохое – в частности, поражение от Баварии. Жалею, что я так и не сыграл в этой последней игре сезона.

Ракитич официально перешел в Севилью

Ситуация с Месси? Это его личное дело, его решение. У меня не было проблем с уходом. Я не думал о Лео, я думал о своем положении. Для меня первый вариант – это Барселона, но пора двигаться дальше. Желаю успехов Барсе, я всегда буду болеть за них. Выступать здесь – это настоящая мечта, но в этом клубе трудно остаться на длительное время.

Я ценю отношение болельщиков. Приятно, когда они скандируют твое имя. Спасибо президенту клуба, он – замечательный человек. Также хочу отдельно поблагодарить Унсуэ – это особый для меня человек (экс-тренер Барселоны, у которого обнаружили боковой амиотрофический склероз – прим.).

Трудно назвать лучших в Барселоне. Луис Энрике меня пригласил, также я уважаю Вальверде и Сетьена. Что касается игроков, то выберу Хави и Иньесту. Они – невероятные как на поле, так и за его пределами.

Хочу, чтобы меня запомнили как скромного человека. Я никогда не буду праздновать гол в ворота Барселоны. Трудно покидать эту команду, этот город и этих людей. Ни о чем не жалею, ведь я всегда отдавался на полную", – цитирует Ракитича Mundo Deportivo.

"Смерть – это часть нашей жизни": экс-тренер Барселоны медленно умирает, но не собирается сидеть дома