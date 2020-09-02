"Не думаю, що Мессі перейшов би в Реал. Потрібно мати яйця, щоб залишитися грати в іншому іспанському клубі в такій скрутній ситуації.

Ракітіч офіційно попрощався з Барселоною – хорват проаналізував ситуацію з Мессі та назвав найкращих у клубі

Навряд чи хтось з футбольного світу може уявити Барселону без Мессі", – цитує слова Крооса Goal.com. Хавбек Реала також додав, що Мессі, на його думку, обере команду Гвардіоли для продовження своєї кар'єри.

Нагадаємо, після програшу від Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів закрутилась сага навколо відходу Мессі з Барселони. Наразі найімовірнішим претендентом на Ліонеля є Манчестер Сіті.

5 кандидатів на заміну Мессі: хто найбільше підходить Барселоні за позицією і параметрами