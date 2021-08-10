Аргентинец согласовал все условия с парижским грандом и должен вылететь в столицу Франции в ближайшие часы, утверждает L'Еquipe.

Лапорта пытался сорвать переход Месси в ПСЖ – шокирующее предложение Барселоны

Медосмотр Месси запланирован уже на сегодня. Если все пройдет нормально, то 34-летний аргентинец подпишет контракт на два сезона с возможным пунктом еще на один. На среду (11 августа) запланирована первая пресс-конференция Лео в статусе игрока ПСЖ.

Напомним, что Месси согласился на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне и подписать новый контракт, однако правила Ла Лиги не позволили каталонцам зарегистрировать звезду. В Париже форвард будет зарабатывать около 40 млн евро в год.

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