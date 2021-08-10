Лапорта пытался сорвать переход Месси в ПСЖ – шокирующее предложение Барселоны
Мыльная опера с Лео Месси в главной роли получила неожиданный поворот. Аргентинец все еще может остаться в Барселоне?
Жоан Лапорта сделал Месси неформальное предложение относительно нового контракта уже после прощальной пресс-конференции аргентинца, рассказывают в программе La Portería на каталонском телеканале Betevé.
Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее
Переговоры с лучшим футболистом мира поручили генеральному директору Барсы – Феррану Ревертеру. Последний вроде бы связался с отцом Месси на рассвете, 10 августа. Впрочем, несколько сюрреалистическая попытка удержать 34-летнего форварда успехом не увенчалась.
ÚLTIMA HORA— La Porteria (@Laporteriabtv) August 9, 2021
️️ PROPOSTA FCB-MESSI
El Barça li fa una última proposta a Leo Messi
L’argentí i el club negocien de matinada una oferta que arriba després del comiat
L’opció del Barça no està del tot tancada
Ferran Reverter, CEO del club, és l’interlocutor pic.twitter.com/niBhT0vKhO
По эксклюзивной информации издания Olé, Месси твердо настроен перебраться в ПСЖ. Страницу с Барселоной перевернуто навсегда. Переговоры с парижским клубом завершатся в ближайшие часы. Сегодня Лео должен прибыть в Париж, чтобы поставить подпись под 2-летним соглашением с вице-чемпионами Франции.
Отмечается, что официальное объявление немного затянулось из-за незначительных расхождений в контракте Месси с ПСЖ относительно имиджевых прав аргентинца. Однако, сейчас нет никаких препятствий для "сделки века".
BOMBA DE MEDIANOCHE: MESSI AL PSG— Diario Olé (@DiarioOle) August 10, 2021
️ Acuerdo casi total: este martes ya estaría por París.
Todos los detalles https://t.co/mOODe5Yepv pic.twitter.com/jjem4he5se
Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує