Мыльная опера с Лео Месси в главной роли получила неожиданный поворот. Аргентинец все еще может остаться в Барселоне?

Жоан Лапорта сделал Месси неформальное предложение относительно нового контракта уже после прощальной пресс-конференции аргентинца, рассказывают в программе La Portería на каталонском телеканале Betevé.

Месси дал последнюю пресс-конференцию в Барселоне – о контракте, уменьшении зарплаты, ПСЖ и целях на будущее

Переговоры с лучшим футболистом мира поручили генеральному директору Барсы – Феррану Ревертеру. Последний вроде бы связался с отцом Месси на рассвете, 10 августа. Впрочем, несколько сюрреалистическая попытка удержать 34-летнего форварда успехом не увенчалась.

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️️ PROPOSTA FCB-MESSI



El Barça li fa una última proposta a Leo Messi



L’argentí i el club negocien de matinada una oferta que arriba després del comiat



L’opció del Barça no està del tot tancada



Ferran Reverter, CEO del club, és l’interlocutor pic.twitter.com/niBhT0vKhO — La Porteria (@Laporteriabtv) August 9, 2021

По эксклюзивной информации издания Olé, Месси твердо настроен перебраться в ПСЖ. Страницу с Барселоной перевернуто навсегда. Переговоры с парижским клубом завершатся в ближайшие часы. Сегодня Лео должен прибыть в Париж, чтобы поставить подпись под 2-летним соглашением с вице-чемпионами Франции.

Отмечается, что официальное объявление немного затянулось из-за незначительных расхождений в контракте Месси с ПСЖ относительно имиджевых прав аргентинца. Однако, сейчас нет никаких препятствий для "сделки века".

BOMBA DE MEDIANOCHE: MESSI AL PSG



️ Acuerdo casi total: este martes ya estaría por París.



Todos los detalles https://t.co/mOODe5Yepv pic.twitter.com/jjem4he5se — Diario Olé (@DiarioOle) August 10, 2021

Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує