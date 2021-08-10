Сага з переходом Ліонеля Мессі в ПСЖ наближається до свого логічного завершення.

Аргентинець узгодив усі умови з паризьким грандом і повинен вилетіти до столиці Франції у найближчі години, стверджує L'Еquipe.

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Медогляд Мессі запланований вже на сьогодні. Якщо все мине нормально, то 34-річний аргентинець підпише контракт на два сезони з можливим пунктом ще на один. На середу (11 серпня) запланована перша прес-конференція Лео у статусі гравця ПСЖ.

Нагадаємо, що Мессі погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися в Барселоні та підписати новий контракт, однак правила Ла Ліги не дозволили каталонцям зареєструвати зірку. У Парижі форвард зароблятиме близько 40 млн євро на рік.

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