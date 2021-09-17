"Месси, Неймар и Мбаппе – феноменальные футболисты, но вместе они становятся слабее. Я не понимаю, почему ПСЖ считается фаворитом Лиги чемпионов. Я считаю, что английские команды сильнее.

На самом деле я думаю, что трансферы Доннаруммы и Рамоса дают ПСЖ больше шансов на успех, чем подписание Месси. Приход Лионеля делает ПСЖ слабее, в команде даже нет хорошей связи между Мбаппе и Неймаром", – цитирует Оуэна Marca.

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В первом матче великого трио ПСЖ не сумел переиграть Брюгге в Лиге чемпионов. Ни Месси, ни Мбаппе, ни Неймар не сумели поразить ворота бельгийцев, между ними не ощущалось химии. Лионель перешел в ПСЖ летом из Барселоны в статусе свободного агента.

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