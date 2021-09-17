"Мессі, Неймар і Мбаппе – феноменальні футболісти, але разом вони стають слабшими. Я не розумію, чому ПСЖ вважається фаворитом Ліги чемпіонів. Я вважаю, що англійські команди сильніші.

Насправді я думаю, що трансфери Доннарумми та Рамоса дають ПСЖ більше шансів на успіх, ніж підписання Мессі. Прихід Ліонеля робить ПСЖ слабшим, у команді навіть немає хорошого зв'язку між Мбаппе та Неймаром", – цитує Оуена Marca.

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У першому матчі великого тріо ПСЖ не зумів переграти Брюгге в Лізі чемпіонів. Ні Мессі, ні Мбаппе, ні Неймар не зуміли вразити ворота бельгійців, між ними не відчувалося хімії. Ліонель перейшов у ПСЖ влітку з Барселони у статусі вільного агента.

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