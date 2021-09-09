"Я достиг душевного покоя, осуществив мечту, которая так много раз убегала от меня. Это было похоже на сон, фантастический момент. Я не мог поверить, что это произошло.

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Сейчас, когда я смотрю на фото, мне приятнее, чем тогда, ведь я был потрясен. Я не совсем понимал, что происходит. Часть СМИ называла нас неудачниками, говорила, что мы не чувствуем ответственности, играя за сборную, что нас не должно быть в главной команде.

Все, что я выиграл, важно и прекрасно, но Кубок Америки был самым сложным, потому что я прошел много. Наконец я радовался с первого до последнего дня отпуска. Ранее было грустно. Теперь мои дети все время поют аргентинские песни, вспоминают финал против Бразилии. Невероятно видеть, как они наслаждаются этим", – цитирует Месси ESPN.

Напомним, Аргентина 11 июля в финале Кубка Америки одолела Бразилию благодаря голу Ди Марии в первом тайме.

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