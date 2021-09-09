"Я досягнув душевного спокою, здійснивши мрію, яка так багато разів втікала від мене. Це було схоже на сон, фантастичний момент. Я не міг повірити, що це сталося.

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Зараз, коли я дивлюся на фото, мені приємніше, ніж тоді, бо я був приголомшений. Я не зовсім розумів, що відбувається. Частина ЗМІ називала нас невдахами, говорила, що ми не відчуваємо відповідальності, граючи за збірну, що нас не повинно бути в головній команді.

Все, що я виграв, важливо і прекрасно, але Кубок Америки був найскладнішим, тому що я пройшов через багато. Нарешті я радів з першого до останнього дня відпустки. Раніше було сумно. Тепер мої діти весь час співають аргентинські пісні, згадують фінал проти Бразилії. Неймовірно бачити, як вони насолоджуються цим", – цитує Мессі ESPN.

Нагадаємо, Аргентина 11 липня у фіналі Кубка Америки здолала Бразилію завдяки голу Ді Марії у першому таймі.

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