Математик Том Кроуфорд из Оксфордского университета сформировал свой топ-10 лучших игроков.

Роналду легко превзошел Месси и других легенд спорта по продажам футболок – новичку МЮ хватило нескольких часов

Круг претендентов сузили до обладателей не менее двух "Золотых мячей" и тех легенд, которые отличились невероятными достижениями до 1956 года (тогда награду вручили впервые). Кроуфорд определил 7 ключевых критериев на основе выступлений в клубах и национальных сборных, рекордов и лучших сезонов в карьере игрока.

Математик отдал победу Криштиану Роналду, набравшему 537 очков. Второе место занял Лионель Месси, который отстал на 34 пункта. Тройку лидеров замкнул Пеле, а вот Марадона был только восьмым.

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