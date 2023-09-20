Группу F после жеребьевки окрестили "квартетом смерти" – 4 представителя топ-чемпионатов. Милан и Ньюкасл расписали ничью в раннем матче, после чего ПСЖ и Боруссия встретились на Парк де Пренс.

Ньюкасл выстрадал ничью с Миланом, вернувшись в Лигу чемпионов

Хозяевам не удалось с первых минут захватить инициативу. Дортмунд играл на равных и даже создал голевой момент усилиями Малена. Но со временем парижане начали поджимать соперника.

Дважды перспективно пробил Витинья – один из ударов приняла штанга. Постоянно оказывался на ударных позициях Дембеле. Как ни странно, у ПСЖ лучше работали быстрые атаки, а затяжные перепасовки были стерильными.

Оборона Боруссии порвалась уже во втором тайме. Мбаппе открыл счет с пенальти – 11-метровый назначен за игру рукой от Зюле. Хакими и Витинья разыграли шикарную комбинацию, и Ашраф забил бывшей команде.

При таком счете Боруссия должна была атаковать. Гости на удачу били из-за пределов штрафной. Байно-Гиттенс приблизился к голу, попав в каркас. Фюлькруг мог забивать после угловых.

ПСЖ получил комфортный сценарий для контратак и был ближе к третьему забитому, чем к первому пропущенному. Финальный свисток зафиксировал победу Парижа, который возглавил группу.