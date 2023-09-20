В первом раунде группового этапа парижане принимали дортмундцев. Французам удалось забить только в начале второго тайма. Мбаппе не промахнулся с пенальти. Точку в матче поставил Хакими, который классно ворвался в штрафную, обыграл защитника и отправил мяч в сетку.

ПСЖ спокойно обыграл Боруссию Д в Лиге чемпионов – Хакими разыграл магическую комбинацию и прибил бывших партнеров

После первого тура ПСЖ имеет три балла, Милан и Ньюкасл по одному, а Боруссия Д расположилась на последнем месте группы F без очков. В следующем туре парижане сыграют против "сорок", а дортмундцы с "россонери".