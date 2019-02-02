Мессі – третій футболіст в історії Ла Ліги, який реалізував 50 пенальті

Форвард Барселони Ліонель Мессі продовжує підкорювати нові досягнення.

У матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії Барселона – Валенсія Ліонель Мессі успішно реалізував пенальті, зробивши рахунок 1:2.

Барселона здобула нічию проти Валенсії завдяки дублю Мессі – каталонці втратили переможну серію

Цей 11-метровий став 50-м реалізованим пенальті у Ла Лізі в кар'єрі 31-річного зіркового форварда, повідомляє OptaJose.

Лише трьом гравцям вдавалось досягти цієї відмітки. Серед них екс-нападники Реала Уго Санчес (56 реалізованих пенальті) та Кріштіану Роналду (61).

Можна не сумніватись, що з часом аргентинцю вдасться очолити цей рейтинг.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони