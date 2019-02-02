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Мессі – третій футболіст в історії Ла Ліги, який реалізував 50 пенальті

21:49 355 Читать на русском
Мессі – третій футболіст в історії Ла Ліги, який реалізував 50 пенальті
Ліонель Мессі / Фото La Liga

Форвард Барселони Ліонель Мессі продовжує підкорювати нові досягнення.

У матчі 22-го туру чемпіонату Іспанії Барселона – Валенсія Ліонель Мессі успішно реалізував пенальті, зробивши рахунок 1:2.

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Цей 11-метровий став 50-м реалізованим пенальті у Ла Лізі в кар'єрі 31-річного зіркового форварда, повідомляє OptaJose.

Лише трьом гравцям вдавалось досягти цієї відмітки. Серед них екс-нападники Реала Уго Санчес (56 реалізованих пенальті) та Кріштіану Роналду (61).

Можна не сумніватись, що з часом аргентинцю вдасться очолити цей рейтинг.

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Іспанія22 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Валенсія: Субота 02 лютого 2019

Барселона
Матч завершено
2 : 2
Валенсія
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Рекорди Барселона - Валенсія Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Уго Санчес Ла Ліга
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