Месси – это Федерер, а Роналду похож на Надаля, – интересное сравнение от Буффона

Голкипер Ювентуса Джанлуижджи Буффон поделился своим мнением о противостоянии Роналду и Месси.

"Для меня такое сравнение очевидное и вызывает улыбку. Месси – это Федерер, а Роналду больше похож на Рафу Надаля.

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Федерер – это в первую очередь, безграничный класс. Надаль – упорство и в то же время талант, без этого ему не покорилось бы столько турниров Большого шлема", – сказал Буффон в комментарии Gazzetta dello Sport.

Напомним, что этим летом 41-летний голкипер вернулся в Ювентус и стал партнером Криштиану Роналду в клубе.

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