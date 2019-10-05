toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ВОРСКЛА - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

Месси – это Федерер, а Роналду похож на Надаля, – интересное сравнение от Буффона

15:25 79 Читати українською
Месси – это Федерер, а Роналду похож на Надаля, – интересное сравнение от Буффона
Месси, Буффон и Роналду / Сайт УЕФА

Голкипер Ювентуса Джанлуижджи Буффон поделился своим мнением о противостоянии Роналду и Месси.

"Для меня такое сравнение очевидное и вызывает улыбку. Месси – это Федерер, а Роналду больше похож на Рафу Надаля.

Месси рассказал, в чем заключается его соперничество с Роналду

Федерер – это в первую очередь, безграничный класс. Надаль – упорство и в то же время талант, без этого ему не покорилось бы столько турниров Большого шлема", – сказал Буффон в комментарии Gazzetta dello Sport.

Напомним, что этим летом 41-летний голкипер вернулся в Ювентус и стал партнером Криштиану Роналду в клубе.

Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Динамо заключило контракт с Самбрано на 5 лет без моего ведома, – Хацкевич
09:47
323
Теги
Ювентус Ювентус Италия Лионель Месси Лионель Месси Испания Мир Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Криштиану Роналду Криштиану Роналду Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
42
мин
ПСЖ
18:30
Анже
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук